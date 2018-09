Berlin (AFP) Die SPD geht in Koalitionsverhandlungen mit der Union. Ein Parteikonvent beschloss am Sonntag in Berlin mit großer Mehrheit, formelle Gespräche mit CDU und CSU über die Bildung einer großen Koalition aufzunehmen, wie SPD-Chef Sigmar Gabriel im Anschluss sagte. Von den 229 stimmberechtigten Delegierten stimmten demnach rund 85 Prozent für den Vorschlag der Parteispitze.

