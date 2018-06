Kinshasa (AFP) - (AFP) Die Vereinten Nationen verlangen von der Demokratischen Republik Kongo die juristische Verfolgung von dutzenden Vergewaltigungen durch Soldaten im Osten des Landes im vergangenen Jahr. Die Regierung in der Hauptstadt Kinshasa müsse "ihren Pflichten gegenüber den Opfern der grausamen Taten und gegenüber deren Familien nachkommen", erklärte der Chef der UN-Mission in dem zentralafrikanischen Land (MONUSCO), der deutsche Diplomat Martin Kobler, am Sonntag. Den Opfern müsse "Gerechtigkeit zuteil werden".

