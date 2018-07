Manchester (SID) - Der französische Fußball-Nationalspieler Patrice Evra hat den früheren Bayern-Star Bixente Lizarazu wüst beschimpft. Der 32 Jahre alte Verteidiger bezeichnete den Welt- und Europameister öffentlich als "Flittchen" und "Schmarotzer", nachdem ihn Lizarazu in seiner Eigenschaft als TV-Experte kritisiert hatte. Der 43-Jährige hatte sich über eine Halbzeitansprache Evras beim WM-Qualifikationsspiel gegen Weißrussland (4:2) Mitte September ausgelassen. Diese sei unpassend gewesen, da Evra nur Ersatzspieler gewesen sei.

"Es gibt da einige Experten, mit denen ich bald mal ein paar Meinungsverschiedenheiten klären werde", sagte Evra in Richtung Lizarazu und dreier weiterer TV-Kommentatoren: "Sie wollen den Franzosen die Lüge beibringen, dass Patrice Evra unbeliebt ist. Aber das ist nicht der Fall. Diese Parasiten werden mein Image nicht beschmutzen", sagte der Abwehrspieler des englischen Rekordmeisters Manchester United.

Evra ging danach Lizarazu direkt an: "Ich habe keine Ahnung, was er gegen mich hat. Ich bin zweimal zum besten Linksverteiger der Welt gewählt worden, viermal zum besten Linksverteidiger der Premier League. Keine Ahnung, ob er jemals zum besten Linksverteidiger der Welt ernannt worden ist", sagte der gebürtige Senegalese: "Ich kann mich noch gut an meine erste Berufung in die Nationalmannschaft erinnern. Alle haben mir die Hand geschüttelt - nur er nicht."

Evra, der bei der WM 2010 als Rädelsführer bei der "Meuterei" gegen Nationaltrainer Raymond Domenech galt, fing sich sogleich einen Rüffel von dessen Nachfolger Didier Deschamps ein: "Ich bedauere seine Aussagen, auch wenn ich den Hintergrund nachvollziehen kann. Aber das entschuldigt seine Worte nicht", sagte Deschamps.