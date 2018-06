Frankfurt/Main (SID) - Innenverteidiger Bamba Anderson vom Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt hat nach einer Nacht im Universitätsklinikum Frankfurt/Main das Krankenhaus am Sonntagmittag wieder verlassen. Der Brasilianer hatte am Samstag im Punktspiel gegen den 1. FC Nürnberg (1:1) eine Kopfverletzung erlitten. Nachdem sich der Verdacht auf eine Gehirnerschütterung am Samstagabend bestätigt hätte, blieb Anderson über Nacht zur Beobachtung in der Klinik. Ob der Abwehrspieler rechtzeitig vor dem Spiel in der Europa League am Donnerstag gegen Maccabi Tel Aviv wieder fit wird, ist noch offen.