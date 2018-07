Augsburg (dpa) - Mit großer Effektivität hat der VfL Wolfsburg seiner Auswärtsmisere in der Fußball-Bundesliga ein Ende bereitet. In einer zähen Partie kamen die Niedersachsen durch wiedergewonnene Abschlussstärke zu einem schmeichelhaften 2:1 (2:1)-Erfolg beim FC Augsburg.

Das Team von Trainer Dieter Hecking durfte nicht nur den ersten Punktspielsieg in der Fremde seit dem 20. April bejubeln, sondern verbesserte sich durch den ersten Bundesliga-Sieg gegen Augsburg überhaupt mit zwölf Zählern auf Tabellenplatz neun.

Maximilian Arnold (35. Minute) und Luiz Gustavo (42.) mit seinem ersten Wolfsburger Liga-Tor trafen nach vier Niederlagen aus den ersten vier Saison-Auswärtsspielen für die "Wölfe". Durch den Erfolg konnte Wolfsburg auch das bittere 0:2 im Derby gegen Schlusslicht Braunschweig zumindest etwas verarbeiten. "Wir haben ein bisschen Anlauf gebraucht, nach der Niederlage gegen Braunschweig aber klaren Kopf bewahrt", sagte VfL-Sportdirektor Klaus Allofs.

Augsburg war vor 27 554 Zuschauern durch Tobias Werner (10.) in Führung gegangen, verpasste aber trotz einer guten ersten halben Stunde zum vierten Mal in Serie einen Sieg. "Effektivität ist in der Bundesliga gefragt, die haben wir heute nicht gezeigt und deshalb verdient verloren", sagte FCA-Trainer Markus Weinzierl.

Nach ihrem furiosen Saisonbeginn rutschten die Schwaben mit zehn Punkten auf den 13. Platz ab. Für nächsten Samstag muss sich Weinzierl zudem etwas einfallen lassen. In Matthias Ostrzolek und Paul Verhaegh fehlen im Gastspiel bei Bayer Leverkusen beide Außenverteidiger wegen ihrer 5. Gelben Karten.

Augsburg zeigte sofort sein druckvolles, geradliniges Spiel. Wolfsburg hatte Probleme, sich dem entgegenzustemmen. Halil Altintop bot sich in der vierten Minute die erste gute Möglichkeit. Wolfsburgs Torwart Diego Benaglio parierte mit einem guten Reflex. Kurz darauf resultierte aus dem großen FCA-Druck aber die Führung. Wieder scheiterte Altintop nach einem schönen Konter an Benaglio, auch der im Abseits stehende Ostrzolek konnte im zweiten Versuch den Schweizer nicht überwinden, doch Werner schoss den Abpraller ein.

Und Augsburg hätte nachlegen können. Der sehr agile André Hahn flankte mehrfach gut in die Mitte. Werner (14./29.) verpasste zwei Hereingaben. Ein Schuss von Altintop (31.) ging knapp vorbei. Diese Verschwendung wurde bestraft, denn es passierte kaum Vorhersehbares, was auch die wenigen VfL-Fans im Gästeblock verwundert haben mag.

Innerhalb von sieben Minuten drehte Wolfsburg die Partie. Arnold sorgte mit einem satten Schuss aus etwa 25 Metern für den ersten Treffer der Niedersachsen nach 257 torlosen Minuten. Wenig später konnte Luiz Gustavo völlig unbedrängt köpfen und ließ sich die freundlich gewährte Chance nicht nehmen. "Ich bin nicht erleichtert, ich bin glücklich. Ich weiß, was ich kann", sagte der Brasilianer nach der Partie.

Die Augsburger versuchten im zweiten Abschnitt ihre Patzer auszubügeln. Wolfsburg hielt nun aber robust dagegen und kam selbst zu Freistoßchancen. FCA-Torwart Alexander Manniger parierte gegen Ricardo Rodriguez (51.) und Naldo (58.). Die große Augsburg-Power der ersten Halbzeit fehlte nun. Wolfsburg ließ den Ball laufen und hatte keine große Mühe, den ersten Erfolg im fünften Anlauf gegen Augsburg über die Zeit zu bringen.

Spieldaten:

Ballbesitz in %: 52,8 - 47,2

Torschüsse: 11 - 13

gew. Zweikämpfe in %: 41,3 - 58,7

Fouls: 21 - 18

Ecken: 3 - 2

Quelle: optasports.com