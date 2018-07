Bagdad (AFP) - (AFP) Bei einem Selbstmordanschlag in einem Café in Bagdad sind am Sonntag mindestens 26 Menschen getötet worden. Mindestens 39 weitere Menschen wurden nach Angaben von Sicherheitskräften und Krankenhausmitarbeitern bei der Explosion im südlichen Viertel al-Amil verletzt. In Al-Amil leben mehrheitlich Schiiten. Landesweit waren zuvor am Sonntag bei acht weiteren Selbstmordanschlägen mindestens sechs Menschen getötet worden.

