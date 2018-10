Rom (AFP) - (AFP) Bei der Großdemonstration gegen die Sparpolitik der italienischen Regierung in Rom ist es am Samstag zu Ausschreitungen gekommen. Etwa hundert Vermummte hätten die Polizei in der Nähe des Finanzministeriums mit Steinen angegriffen, teilte die Polizei am Abend mit. Es seien zwei Polizisten verletzt worden. Den Angaben zufolge wurden unter anderem Metallketten, Baseballschläger und ein Messer beschlagnahmt. Zugleich wurden 15 Demonstranten festgenommen.

