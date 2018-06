Berlin (dpa) - Deutsche Islamisten haben sich nach Informationen des "Spiegel" in einem eigenen Lager im Norden Syriens versammelt. In dem "German Camp" bereiteten sich deutschsprachige Kampfeinheiten auf ihren Einsatz im syrischen Bürgerkrieg vor. Das berichtet der "Spiegel" unter Berufung auf einen als "geheim" eingestuften Lagebericht des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Hans-Georg Maaßen, Verfassungsschutz-Präsident, hatte vorher Ähnliches berichtet und in einem Deutschlandfunk-Interview von etwa 170 deutschen Islamisten gesprochen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.