Orlando (dpa) - Zwei aus einem Gefängnis im US-Bundesstaat Florida entkommene Männer sind Medienberichten zufolge wieder in Gewahrsam. Das wegen Mordes verurteilte Duo sei in einem Hotel in Panama-Stadt gestellt worden, berichtete "ABC News". Ihre Festnahme sei problemlos verlaufen. Die Männer hatten für ihre Flucht Entlassungspapiere gefälscht. Laut CNN flog der Betrug erst auf, nachdem sich ein Verwandter eines der Mordopfer nach den Gründen für die Freilassung erkundigt hatte. Da waren die beiden 34-Jährigen aber schon über alle Berge.

