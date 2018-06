Paris (dpa) - Der französische Innenminister Manuel Valls will an seiner harten Linie gegen illegal in Frankreich lebende Ausländer festhalten. Nichts werde ihn von seinem Kurs abbringen, sagte er der Sonntagszeitung "Journal du Dimanche". Auslöser für die Debatte war die Abschiebung einer 15 Jahre alten Schülerin mit ihrer Roma-Familie in das Kosovo. Das Angebot von Präsident François Hollande an das Mädchen ohne ihre Familie nach Frankreich zurückzukehren, nannte Valls eine "Geste der Großzügigkeit" des Staatschefs.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.