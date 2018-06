Phillip Island (SID) - Der Spanier Marc Márquez hat die Chance auf den vorzeitigen Titelgewinn in der MotoGP weggeworfen. Beim Großen Preis von Australien blieb der 20-Jährige vor dem vorgeschriebenen Boxenstopp eine Runde zu lange auf der Strecke und wurde disqualifiziert. Die Rennleitung hatte wegen Problemen mit den Reifen wegen des neuen Asphalts auf Phillip Island vorgeschrieben, dass das Motorrad spätestens nach zehn Runden gewechselt werden muss.

Weltmeister Jorge Lorenzo (Yamaha) nutzte den Aussetzer, holte sich "down under" bei seinem 100. MotoGP-Start den 50. Grand-Prix-Sieg und reduzierte mit 280 Punkten den Rückstand zu seinem spanischen Landsmann Márquez (Honda/298) erheblich. Es stehen nur noch die Rennen in Motegi/Japan und Valencia/Spanien aus, 50 Zähler sind maximal zu holen.

"Das war ein verrücktes Rennen. Es war etwas völlig anderes mit dem Motorrad-Wechsel zur Rennmitte", sagte Lorenzo: "Mehr als 25 Punkte waren nicht möglich, die WM ist wieder offen. Mal schauen, was in Motegi passiert."

Hinter dem Titelverteidiger wurde in Dani Pedrosa (264 Punkte/3.) ein weiterer Spanier Zweiter, Platz drei ging an Valentino Rossi (Italien/Yamaha). Stefan Bradl (Zahling/Honda) hatte eine Woche nach seinem Knöchelbruch ein Startverbot erhalten.

Der 16. von 18 Saisonläufen war in Absprache mit dem Reifenhersteller auf 19 Runden verkürzt worden. Grund dafür war ein erhöhter Verschleiß durch den neuen Untergrund in Australien. Die Entscheidung im aufregenden Grand Prix fiel aber bereits nach der Hälfte der Renndistanz.

Pedrosa ging nach neun Runden in die Box, Lorenzo nach zehn. Nur Neuling Márquez (20), der noch immer als jüngster Weltmeister in der Königsklasse in die Geschichte eingehen kann, fuhr aus der Spitzengruppe weiter. Bei der Rückkehr auf die Strecke berührte der Moto2-Weltmeister Lorenzo im Kampf um Platz eins, verlor diesen und sah wenig später die Schwarze Flagge.

In Japan hat Márquez am nächsten Wochenende eine weitere Gelegenheit, als erster Rookie seit Kenny Roberts senior (USA/1978) Champion in der schwersten Kategorie zu werden.