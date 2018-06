Breslau (SID) - Die chinesische Gewichtheberin Tan Yayun hat zum Auftakt der WM im polnischen Breslau in der Gewichtsklasse bis 48 kg die Goldmedaille gewonnen. Die 20-Jährige setzte sich mit einem Gesamtergebnis von 199 kg (84/Reißen, 115/Stoßen) deutlich vor der Olympiadritten Ryang Chun-Hwa (Nordkorea/186) und der Mexikanerin Carolina Valencia Hernandez (181) durch. Tan sicherte sich auch in beiden Teildisziplinen Gold. Deutsche Athletinnen sind in Polen nicht am Start.