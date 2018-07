Kairo (AFP) Die geplante internationale Friedenskonferenz zu Syrien soll am 23. November im schweizerischen Genf stattfinden. Der Generalsekretär der Arabischen Liga, Nabil al-Arabi, sagte am Sonntag, der internationale Sondergesandte der Liga und der Vereinten Nationen für Syrien, Lakhdar Brahimi, habe ihn bei einem Gespräch in der ägyptischen Hauptstadt Kairo über diesen Termin informiert. Brahimi befindet sich derzeit auf einer Vermittlungsreise in der Region. Kairo war seine erste Station.

