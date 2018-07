Basel (SID) - Grand-Slam-Rekordsieger Roger Federer hat nach einer bislang schwachen Saison öffentlich Selbstkritik geübt und Fehler eingestanden. "Ich habe Matches gespielt, die ich niemals hätte spielen sollen", sagte der auf Weltranglistenplatz sieben abgerutschte Schweizer vor seinem Heimspiel in Basel: "Ich hätte im März in Indian Wells, als ich Rückenprobleme hatte, vor dem Viertelfinale zurückziehen sollen. Ich hätte im Sommer nicht auf Sand in Hamburg und Gstaad spielen sollen. Und in den sieben freien Wochen nach Indian Wells konnte ich nicht so trainieren, wie ich es wollte."

Der 32-Jährige, der 2013 kein Grand-Slam-Finale erreicht und nur in Halle/Westfalen ein Turnier gewonnen hat, will in der kommenden Saison wieder angreifen. "So lange mein Körper und meine Psyche in der Lage sind, auf der Tour zu bleiben, bin ich glücklich mit dem, was ich mache. Ich bin erfolgreich", sagte Federer: "Ich werde noch einige Zeit spielen. Daran haben die harten letzten sechs Monate nichts geändert."

Als Ziel nannte Federer, der sich unlängst von Trainer Paul Annacone getrennt hatte, die Olympischen Spiele 2016: "In Rio zu spielen, ist etwas, das ich gerne erreichen würden", sagte Federer: "Das heißt nicht, dass ich meine Karriere dort beenden werde oder früher oder später. Es ist nur eine Idee."