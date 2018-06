Denver (AFP) Die Überwachung der Telefone der Nachrichtenagentur AP durch die US-Regierung war nach den Worten ihres Chefs ein schwerer Angriff auf die Pressefreiheit. "Hüte dich vor einer Regierung, die Geheimhaltung zu sehr liebt", sagte Gary Pruitt am Samstag bei einem Treffen der Inter American Press Association in Denver. Die geheime Überwachung der Telefone ihrer Reporter durch das Justizministerium sei der bisher schwerste Angriff auf die Meinungsfreiheit in der 167-jährigen Geschichte von AP gewesen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.