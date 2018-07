Luxemburg (dpa) - In Luxemburg hat die Parlamentswahl begonnen. Knapp 240 000 Wahlberechtigte sind aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Es wird erwartet, dass Premierminister Jean-Claude Juncker mit der Christlich-Sozialen Volkspartei erneut die meisten Stimmen holen wird. Ob es zu einer Neuauflage der schwarz-roten Koalition kommt, ist ungewiss. Die Sozialdemokraten streben eine Dreier-Koalition mit den Liberalen und Grünen an. Die Regierung war im Juli an einer Geheimdienst-Affäre zerbrochen.

