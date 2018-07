Sydney (AFP) Mit seinen Plänen für den Nachbau der "Titanic" hat der australische Milliardär Clive Palmer bereits Schlagzeilen gemacht, nun will er auch einen neuen Film zum Untergang des Schiffs machen. "Wegen des weltweiten Interesses" an der "Titanic II" plane er einen Film über die tragische Jungfernfahrt des Originals, schrieb der Exzentriker am Montag im Kurznachrichtendienst Twitter. Die Neuverfilmung auf der "Titanic II" werde "viel besser" werden als der Blockbuster von 1997 mit Leonardo diCaprio und Kate Winslet, erläuterte Palmer der Nachrichtenagentur AAP.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.