Mount Victoria (Australien) (AFP) Hunderte Feuerwehrleute kämpfen weiter gegen die Buschbrände in Australien, um eine Ausbreitung auf die Großstadt Sydney zu verhindern. Es bestehe immer noch die Gefahr, dass sich zwei große Brandherde zu einem "Mega-Feuer" vereinigten, sagte Feuerwehrsprecher Shane Fitzsimmons am Montag. Die größten Sorgen macht den Rettungskräften derzeit ein Feuer nahe der Stadt Lithgow westlich von Sydney. Die Behörden fürchten, dass es sich mit einem weiteren Feuer in Mount Victoria zu einer einzigen Feuerwalze zusammenschließen und auf Sydney zurollen könnte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.