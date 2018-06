Peking (AFP) Nach Kritik aus dem In- und Ausland hat die US-Raumfahrtbehörde NASA den Ausschluss von sechs chinesischen Wissenschaftlern von einer Konferenz rückgängig gemacht. Es sei gelungen, "die Absichten der entsprechenden Gesetzgebung" zu klären, auf deren Grundlage der Ausschluss beschlossen worden war, zitierte die amtliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua am Montag aus einem Schreiben der NASA an die sechs Forscher. Sie seien nun zu der Konferenz Anfang November über Exoplaneten, also Himmelskörper außerhalb des Sonnensystems, eingeladen.

