Itzehoe (Deutschland) (AFP) Ein 13-Jähriger hat sich in Schleswig-Holstein am Steuer eines gestohlenen Autos eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Der Junge raste am Montag auf seiner Flucht vor einem Streifenwagen mit bis zu 100 Stundenkilometern durch eine Tempo-30-Zone und passierte dabei auch einen Kindergarten, wie die Polizei in Itzehoe mitteilte. Wenig später rammte er den Polizeiwagen, entkam über eine Verkehrsinsel und setzte seine Flucht mit bis zu 160 Sachen über Landstraßen fort.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.