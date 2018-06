Luxemburg (AFP) Bundesaußenminister Guido Westerwelle (FDP) hat den Angriff auf eine christliche Hochzeitsgesellschaft in Ägypten scharf kritisiert und die Sicherheitskräfte des Landes zum Schutz der christlichen Minderheit aufgefordert. "Ich bin bestürzt über die jüngsten Nachrichten aus Ägypten und den tödlichen Angriff auf eine christliche Hochzeitsgesellschaft mit so furchtbaren Folgen", sagte Westerwelle am Montag in Luxemburg am Rande eines Treffens der EU-Außenminister. "Wir verurteilen diese grausame Bluttat mit aller Schärfe und Entschiedenheit."

