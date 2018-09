Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will sich in europapolitischen Fragen schon jetzt mit der SPD abstimmen. "Die wichtigen anstehenden Themen werden besprochen werden", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag auf eine entsprechende Frage. In welcher Form sich Merkel mit SPD-Chef Sigmar Gabriel abstimmen werde, könne er noch nicht sagen.

