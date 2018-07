Mexiko-Stadt (AFP) Mexiko fordert von den USA Aufklärung über einen Bericht des Nachrichtenmagazins "Spiegel", wonach der US-Geheimdienst NSA das Land weit umfassender überwacht als bislang bekannt. "Die mexikanische Regierung wiederholt ihre kategorische Verurteilung der Verletzung der Vertraulichkeit der Kommunikation mexikanischer Institutionen und Staatsbürger", erklärte am Sonntag (Ortszeit) das Außenministerium in Mexiko-Stadt. Die Regierung werde von den US-Behörden Antworten "so schnell wie möglich" fordern. Das Vorgehen der NSA sei "unakzeptabel und illegal".

