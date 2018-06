Stuttgart (AFP) - (AFP) Porsche-Betriebsratschef Uwe Hück will im Werk in Leipzig eine Arbeitszeitverkürzung von 38 auf 34 Stunden durchsetzen, wie sie für das Stammwerk Zuffenhausen bereits vereinbart wurde. "Wir werden die Arbeitszeitverkürzung auch in Leipzig vorantreiben", kündigte Hück in der "Stuttgarter Zeitung" (Montagausgabe) an.

