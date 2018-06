Berlin (AFP) Für die SPD ist das Thema Steuererhöhungen bei den Koalitionsverhandlungen mit der Union noch nicht vom Tisch. Die Projekte einer großen Koalition müssten belastbar finanziert werden, sagte der SPD-Finanzexperte Joachim Poß am Montag im Sender n-tv. "Das ist ja nicht zum Nulltarif zu haben", sagte er. Die Frage der Finanzierung müsse in den Koalitionsverhandlungen geklärt werden. Ein Koalitionsvertrag, der dies nicht kläre, würde "bei einer Abstimmung in der SPD-Mitgliedschaft dann keine Chance haben".

