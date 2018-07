Berlin (AFP) Die SPD will ihren Mitgliederentscheid zum Eintritt in eine große Koalition per Briefwahl abhalten. SPD-Generalsekretärin Andrea Nahles sagte am Montag in Berlin, dadurch könne sichergestellt werden, dass jedes Mitglied "sehr unkompliziert und sehr direkt" eingebunden werden könne. Laut Nahles müssen sich mindestens 20 Prozent der rund 470.000 SPD-Mitglieder beteiligen, damit die Abstimmung gültig ist. Danach sei kein Parteitag zum Ergebnis der Koalitionsverhandlungen mit der Union mehr nötig. Der SPD-Vorstand werde das Ergebnis des Mitgliedervotums "auf jeden Fall als bindend akzeptieren".

