Berlin (AFP) Deutschlands Verbraucher kaufen einer Umfrage zufolge mehr auf Pump. 33 Prozent aller Haushalte nutzten momentan Ratenkredite, um Konsumausgaben wie Fernseher, Smartphones oder Autos zu finanzieren, hieß es in einer am Montag in Berlin veröffentlichten repräsentativen Studie des Bankenfachverbandes. Im vergangenen Jahr hätten noch 29 Prozent der Verbraucher Kredite für Alltagsanschaffungen aufgenommen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.