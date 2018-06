Düsseldorf (AFP) Die Linkspartei in Berlin und die CDU in Brandenburg haben sich gegen Berlins Bürgermeister Klaus Wowereit (SPD) an der Spitze des Aufsichtsrates des Großflughafens BER ausgesprochen. "Die Bilanz von Klaus Wowereit kennen wir nur zu gut", sagte der Chef des Berliner Landesverbandes der Linken, Klaus Lederer, dem "Handelsblatt" (Montagsausgabe). "Eine personelle Veränderung an der Aufsichtsratsspitze ist daher naheliegend."

