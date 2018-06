Luxemburg (AFP) Die EU-Außenminister haben die zerstrittene syrische Opposition zur Teilnahme an der für Ende November geplanten Friedenskonferenz in Genf aufgerufen. Die Opposition solle "geeint auftreten und sich aktiv an der Konferenz beteiligen", erklärten die Minister am Montag bei einem Treffen in Luxemburg. Das wichtigste Oppositionsbündnis, die Syrische Nationale Koalition (SNC), will in der kommenden Woche in Istanbul entscheiden, ob sie an der Konferenz teilnimmt. Die größte Gruppe innerhalb der SNC, der Syrische Nationalrat, lehnt dies ab und droht, das Bündnis zu verlassen.

