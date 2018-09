Luxemburg (dpa) - Das Defizit im krisengeschüttelten Griechenland lag im vergangenen Jahr mit 9 Prozent der Wirtschaftsleistung einen ganzen Punkt unter dem bisher erwarteten Wert.

Das teilte die europäische Statistikbehörde Eurostat am Montag in Luxemburg in einer korrigierten Übersicht zur Neuverschuldung der EU-Staaten mit.

In Irland, das Ende des Jahres aus seinem Hilfsprogramm aussteigen will, betrug das Defizit 2012 nun 8,2 Prozent, das sind 0,6 Punkte mehr als bisher angenommen.

Grund dafür ist unter anderem eine andere Buchung von UMTS-Lizenzverkäufen.