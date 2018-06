Straßburg (AFP) Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat Spanien wegen nachträglicher Verlängerung der Haftstrafe für eine Aktivistin der baskischen Untergrundorganisation ETA verurteilt. Spanien müsse die 55-jährige Ines Del Rio Prada "unverzüglich freilassen", stellte die Große Kammer des Straßburger Gerichts am Montag fest. Zugleich wiesen die Richter Madrid an, der wegen Verwicklung in mehrere Anschläge verurteilten Frau Schmerzensgeld in Höhe von 30.000 Euro zu zahlen.

