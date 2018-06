Straßburg (AFP) Mehr als sieben Jahrzehnte nach dem Massaker an mehreren tausenden Polen in Katyn haben 15 Hinterbliebene vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte eine Niederlage erlitten. Die Große Kammer des Straßburger Gerichts urteilte am Montag, Moskau habe kein Grundrecht der Kläger verletzt. Die Hinterbliebenen hatten unter anderem geklagt, weil Russland ihnen bis heute keine Einsicht in die Ermittlungsakten gewährt. Außerdem warfen sie Moskau vor, keine wirksamen Ermittlungen über das Massaker vorgenommen zu haben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.