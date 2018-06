Berlin (dpa) - Ein unreifer, aber irgendwie liebenswerter Kerl stolpert in ein neues Leben und findet die Liebe - nach Til Schweiger ("Kokowääh") und Matthias Schweighöfer ("What a Man") versucht sich nun auch Benno Fürmann an der erfolgreichen Mixtur deutscher romantischer Komödien.

Als Fernsehmoderator Ulf pflegt er zu Frauen eher unverbindliche Beziehungen, von eigenen Kindern will er erst recht nichts wissen. Die Macho-Welt gerät ins Wanken, als ihn Freundin Anni (Jördis Triebel) sitzen lässt und sein kleiner Neffe Aaron (Louis Hofmann) plötzlich bei ihm einzieht.

(Der fast perfekte Mann, Deutschland 2013, 97 Min., FSK ab 6, von Vanessa Jopp, mit Benno Fürmann, Jördis Triebel, Louis Hofmann, Ross Antony, Collien Ulmen-Fernandes,http://www.der-fast-perfekte-mann.de)