Los Angeles (dpa) - Die australische Oscar-Preisträgerin Nicole Kidman (46) kehrt für das Mystery-Drama "Strangerland" in ihre Heimat zurück.

Wie das US-Branchenblatt "Variety" am Sonntag berichtete, übernehmen Kidman und ihre australischen Kollegen Hugo Weaving ("Der Hobbit - Eine unerwartete Reise") und Guy Pearce ("Iron Man 3") die Hauptrollen. Das Drama unter der Regie von Kim Farrant dreht sich um ein Paar, dessen Kinder in der australischen Wildnis spurlos verschwinden.

Für das Abenteuerepos "Australia" stand Kidman 2008 mit Hugh Jackman in ihrer Heimat vor der Kamera. Als nächstes ist sie in der Rolle von Grace Kelly in dem Film "Grace of Monaco" in den Kinos zu sehen.