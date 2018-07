Los Angeles (dpa) - Der US-Zeichentrick-Produzent Lou Scheimer ist tot. Er starb bereits am Donnerstag im kalifornischen Tarzana, wie die "Los Angeles Times" unter Berufung auf Scheimers Frau Mary Ann berichtete. Der 84-Jährige, der animierte Serien wie "He-Man" und "Star Trek" schuf, litt an Parkinson. Scheimer hatte in den frühen 1960er Jahren in Kalifornien die Firma Filmation gegründet. Sie zählte zeitweise zu den größten Zeichentrickstudios in Hollywood. Der Emmy-Preisträger produzierte auch Serien wie "BraveStarr" und "The Archies".

