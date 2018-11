Rom (dpa) - In der 79. Minute rief Lazio Roms Trainer Vladimir Petkovic seinen Top-Stürmer zu sich. Beim Stand von 1:1 gegen Atalanta Bergamo sollte Miroslav Klose den Sieg bringen - doch stattdessen kassierte Lazio kurz darauf den Treffer zum 1:2.

"Die Lust zu gewinnen bestraft Lazio", titelte der "Corriere dello Sport". Nach der vierwöchigen Pause wegen einer Fuß-OP konnte Fußball-Nationalspieler Klose seinem Team noch nicht die erhofften Impulse geben, blieb bei seinem Kurz-Comeback ohne Torchance.

Lazio hatte sehnsüchtig auf die Rückkehr des Stürmers gewartet, doch seine Bilanz von erst einem Tor in dieser Saison konnte der "deutsche Bomber" nicht aufbessern. "Jetzt verlange ich von allen den notwendigen Mut und die Überzeugung, um neu zu starten", sagte der in der Kritik stehende Trainer Vladimir Petkovic. Bislang hat Lazio elf Punkte und damit sieben weniger als im Vorjahr gesammelt.

Schon am Donnerstag steht das wichtige Spiel in der Europa League bei Apollon Limassol an. Doch gerade auswärts sind die Römer schwach, haben in dieser Saison keine ihrer fünf Partien gewonnen. "Da haben wir leider nicht den gleichen Mut wie zu Hause", kritisierte Petkovic. Gegen die Zyprer ruhen die Hoffnungen daher erneut auf Klose, der dieses Mal auch ein Kandidat für die Startelf ist.