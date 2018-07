Nürnberg (SID) - Theo Zwanziger wird nicht am Bundestag des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Donnerstag und Freitag in Nürnberg teilnehmen. Der 68 Jahre alte ehemalige Verbandschef, der dem DFB von 2004 bis zum Oktober 2012 vorstand, verzichtet damit auch auf einen Beitrag in den Jahresberichten des DFB für den Zeitraum von 2010 bis 2013.

Ob das Fernbleiben von Zwanziger, der bis 2015 noch als Vertreter des DFB in der Exekutive des Weltverbandes FIFA sitzt, mit den jüngsten Spannungen zwischen ihm und seinem Nachfolger Wolfgang Niersbach zu tun hat, ist unklar. Angekündigt sind bei dem Bundestag, der unter dem Motto "Fußball ist Zukunft - Vereint. Innovativ. Leistungsstark" steht, dafür zahrleiche Ehrengäste.

Wie der DFB am Montag mitteilte, wird auch Thomas Bach erwartet, der als erster IOC-Präsident der Versammlung des höchsten DFB-Gremiums beiwohnen wird. Zudem reisen unter anderem UEFA-Chef Michel Platini, Franz Beckenbauer, adidas-Boss Herbert Hainer und DOSB-Generalsekretär Michael Vesper nach Nürnberg, wo viele wichtige Positionen im DFB-Präsidium neu besetzt werden. Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich musste seine Teilnahme kurzfristig absagen.

Aus Altersgründen scheidet ein Quartett mit Schatzmeister Horst R. Schmidt (71) und den Vizepräsidenten Rolf Hocke (71), Hermann Korfmacher (70) und Karl Rothmund (70) aus. Zum neuen Schatzmeister soll Reinhard Grindel (52), Vizepräsident des Niedersächsischen Fußballverbandes, gewählt werden. Eugen Gehlenborg (64) aus Niedersachsen, Ronny Zimmermann (Badischer FV/52) und Peter Frymuth (56), Vizepräsident des Westdeutschen Fußball- und Leichtathletikverbandes, stellen sich als DFB-Vizepräsidenten zur Wahl. Aus dem aktuellen DFB-Präsidium will Dr. Rainer Koch (54), Präsident des bayerischen Verbandes, für das Amt des 1. Vizepräsidenten kandidieren.