Straßburg (dpa) - Russland hat nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR) gegen die Pflicht verstoßen, dem Straßburger Gericht Dokumente über das Massaker von Katyn (1940) zu liefern.

Zu diesem abschließenden Urteil kam am Montag in Straßburg der EGMR. Russland habe die Ermittlungen zu dem Massaker von Katyn 2004 unterbrochen, ohne den Gerichtshof über die Gründe zu informieren, hieß es in dem Urteil.

Angehörige der Opfer äußerten sich enttäuscht. Die Opfer waren nach dem Einmarsch russischer Truppen in Polen gemeinsam mit etwa 22 000 Polen im April und Mai 1940 in Katyn und anderen Orten von der sowjetischen Geheimpolizei erschossen worden.

Die Richter blieben hinter einem ersten Urteil von 2012 zurück. Damals hatte die EGMR-Kammer Russland wegen "menschenunwürdiger Behandlung" von Angehörigen des Katyn-Massakers verurteilt.

Gegen Russland geklagt haben Familienangehörige von zwölf Opfern des Massakers, darunter Offiziere der polnischen Armee. Sie halten heute noch Russland verantwortlich und verlangen die "ganze Wahrheit" und eine ganze Aufklärung über das Massaker. Weil ihnen das erste Urteil nicht weit genug ging, hatten sie die Berufung beantragt.

