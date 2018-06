Jerusalem (AFP) - (AFP) Erstmals ist in Israel eine Frau zur Gouverneurin der Zentralbank des Landes ernannt worden. Karnit Flug, die die israelische Notenbank in den vergangenen vier Monaten bereits kommissarisch geleitet hatte, wurde am Sonntag von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und Finanzminister Jair Lapid berufen. In einer gemeinsamen Stellungnahme hieß es zu Begründung: "Wir waren beeindruckt von Dr. Flugs Leistung in den vergangenen Monaten."

