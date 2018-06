Jerusalem (AFP) - (AFP) Ein hässlicher Strommast am Jerusalemer Garten Gethsemane hat einen Streit zwischen der katholischen Kirche und der lokalen Stadtverwaltung ausgelöst. Im Vorfeld eines geplanten Besuchs von Papst Franziskus an diesem Ort, dem in der christlichen Überlieferung besondere Bedeutung zukommt, verstärkt der Franziskanerorden im Heiligen Land, der dort seit Jahrhunderten als Sachwalter des Vatikans auftritt, seinen Kampf für einen Abriss des Masts. Dieser zerstöre die zuvor einmalige Sicht aus dem Garten auf die Jerusalemer Altstadt.

