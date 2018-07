Phnom Penh (AFP) Im Prozess gegen zwei frühere Anführer der Roten Khmer in Kambodscha hat die Anklage lebenslange Haftstrafen gefordert. Staatsanwältin Chea Leang forderte das internationale Sondertribunal in Phnom Penh am Montag auf, gegen den einstigen "Bruder Nummer Zwei", den 87-jährigen Nuon Chea, und den fünf Jahre jüngeren Ex-Staatschef Khieu Samphan die Höchststrafe zu verhängen. Angesichts ihrer "bösartigen und grausamen Herrschaft" sei lebenslange Haft die einzige denkbare Strafe.

