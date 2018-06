Limburg (dpa) - Wegen Prunksucht steht Bischof Franz-Peter Tebartz-van Elst in der Kritik, jetzt hat er es in Limburg auf eine weitere Speisekarte geschafft: Ein italienisches Restaurant in der Altstadt bietet neuerdings eine Pizza "Bischof" an.

"Für 24,70 Euro - gut belegt mit Gambas", sagte der Mann der Inhaberin, Giuseppe Rizzo, am Montag. Das Geld werde für einen guten Zweck gespendet, womöglich an eine Einrichtung für Kinder.

In Limburg gebe es seit Tagen nur das Thema Bischof. "Und da habe ich am Mittwoch gesagt: Menschenskind, da machen wir eben was à la Bischof", sagte Rizzo. In einem anderen Lokal in Limburg sind die "Bischofsknödel" in diesen Tagen besonders gefragt.