Rom (dpa) - Entscheidendes Treffen in Rom: Nach tagelangem Warten kommt der Limburger Bischof Franz-Peter Tebartz-van Elst mit dem Papst zusammen. Das Gespräch mit Franziskus soll um 12.00 Uhr im Vatikan beginnen, wie "Bild"-Zeitung berichtet. Ein Sprecher des Bistums wollte das weder bestätigen noch dementieren. Albert Schmid, Chef des Landeskomitees der Katholiken in Bayern, hält eine Rückkehr des Bischofs nach Limburg für "eher unwahrscheinlich". Er rechnet aber auch nicht mit einer schnellen Entscheidung in Rom.

