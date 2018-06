Limburg (dpa) - Nach tagelangem Warten kommt der umstrittene Limburger Bischof laut der "Bild"-Zeitung heute um 12.00 Uhr mit dem Papst in Rom zusammen. Tebartz-van Elst werden Verschwendung und Verschleierung in seinem Bistum vorgeworfen. Außerdem gibt es einen Strafantrag der Hamburger Staatsanwaltschaft wegen einer falschen Aussage unter Eid. Der Kirchenmann hält sich seit gestern voriger Woche in Rom auf, ein Treffen mit Franziskus war bislang nicht zustande gekommen.

