Nürnberg (dpa) - Die europäischen Verbraucher blicken zunehmend optimistisch in die Zukunft und setzen auf ein Ende der Krise.

"Die Indikatoren haben sich in den vergangenen Monaten auf breiter Front verbessert", berichtete Rolf Bürkl vom Nürnberger Marktforschungsunternehmen GfK mit Blick auf das dritte Quartal.

"In einigen Ländern ist die Situation noch sehr angespannt - da ist die gute Nachricht, dass sich die Situation nicht verschlechtert hat." In der Mehrzahl der Länder hätten sich vor allem aber die Konjunkturerwartungen aufgehellt. Die GfK ermittelt in 14 europäischen Staaten regelmäßig das Konsumklima.

