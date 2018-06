San Francisco (dpa) - Eine Schießerei an einer Schule im US-Bundesstaat Nevada hat nach Medienberichten zwei Menschenleben gefordert. Der mutmaßliche Schütze sei unter den Toten, berichtete die Zeitung "Reno Gazette-Journal" unter Berufung auf die Polizei. Zwei Jugendliche seien schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Schüsse fielen an einer Schule in der Ortschaft Sparks nahe der Casino-Stadt Reno.

