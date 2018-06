Mexiko-Stadt (AFP) Ein neuer Tropensturm ist am Sonntag auf den von Unwettern heimgesuchten Südwesten Mexikos zugezogen. Sturm "Raymond" nehme Kurs auf die Bundesstaaten Guerrero und Michoacán, meldete die nationale Wetterbehörde am Sonntag. Am späten Montag oder Dienstag wird er nach Einschätzung des Hurrikan-Warnzentrums in Miami voraussichtlich das Festland erreichen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.