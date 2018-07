Nürnberg/Berlin (dpa) - Der CSU-Vorstand will heute der geplanten Aufnahme der Koalitionsverhandlungen mit der SPD auf Bundesebene zustimmen. Dies gilt als Formsache, die engere CSU-Spitze hatte dem bereits am Donnerstag zugestimmt.

Parteichef Horst Seehofer will nun aber den gesamten CSU-Vorstand über den Verlauf der Sondierungsgespräche informieren.

In Berlin kommen Präsidium und Vorstand der CDU zusammen. Der CDU-Vorstand hatte bereits am Freitag in einer Telefonkonferenz einstimmig für die Verhandlungen über eine große Koalition votiert. Ein kleiner Parteitag der SPD hatte am Sonntag mit großer Mehrheit grünes Licht gegeben. Die Koalitionsverhandlungen sollen an diesem Mittwoch beginnen.