Moskau (AFP) Russland will einem Zeitungsbericht zufolge bei der Welthandelsorganisation (WTO) gegen Schutzzölle der Europäischen Union auf bestimmte Chemie- und Metallprodukte vorgehen. "In den kommenden Wochen" solle eine Beschwerde eingereicht werden, berichtete die Tageszeitung "Kommersant" am Montag unter Berufung auf Regierungskreise. Die von der EU zum Schutz vor Dumpingpreisen verhängten Zölle verursachten der russischen Industrie einen jährlichen Schaden von rund 500 Millionen Dollar (gut 365 Millionen Euro), hieß es weiter. Betroffen seien vor allem Hersteller von Rohren.

