Leipzig (dpa) - Am Flughafen Leipzig/Halle sind die Mitarbeiter privater Sicherheitsfirmen am Morgen in einen Warnstreik getreten. Reisende müssen sich deshalb auf lange Wartezeiten bei den Sicherheitskontrollen einstellen, wie ein Flughafensprecher sagte. Reisende sollten so früh wie möglich zum Flughafen kommen. Nur zwei von sechs Kontrollschaltern sind geöffnet. Bereits am Morgen hatten sich laut Hesse lange Warteschlangen gebildet. 23 Flüge sind von dem Ausstand betroffen, er soll bis 12.30 Uhr dauern.

